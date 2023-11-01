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Сегодня, 21:05

Перес ведет переговоры с «Ред Булл» о продлении контракта

Алина Савинова
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Мексиканский пилот Серхио Перес и «Ред Булл» начали переговоры о продлении контракта, сообщает Marca со ссылкой на Total-Motorsport.

Отмечается, что стороны планируют обсудить все основные детали и прийти к итоговому решению в декабре, чтобы сейчас у гонщика была возможность сконцентрироваться на заключительных гонках сезона. По информации источника, соглашение 33-летнего мексиканца с «быками» будет заключено до 2025 года.

Перес перешел в «Ред Булл» в декабре 2020 года. До этого он выступал за «Рейсинг Поинт».

На данный момент Перес идет на второй строчке в общем зачете «Формулы-1», набрав 240 очков. На его счету две победы в текущем сезоне.

Источник: https://www.marca.com/mx/motor/formula-1/2023/11/01/65427b74ca4741b4578b4574.html?activate-overlay=true
Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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