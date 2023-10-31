Цунода — о столкновении с Пиастри на «Гран-при Мексики»: «Стюарды любят топ-команды»

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода прокомментировал столкновение с Оскаром Пиастри из «Макларена» на «Гран-при Мексики». Гонщик не удивился, что стюарды не стали наказывать австралийского гонщика.

«Они любят топ-команды, вот и все. Машина показывала хороший темп, как мы и ожидали. В субботу мы продемонстрировали хорошую скорость, поэтому жаль, что все так закончилось», — приводит CRASH слова Цуноды.

После столкновения с Пиастри Цунода вылетел из топ-10. На «Гран-при Мексики» он занял итоговое 12-е место, не набрав очков. Пилот «Макларена» финишировал восьмым.

Победителем гонки в Мехико стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Вторая позиция у Льюиса Хэмилтона («Мерседес»), третья — у Шарля Леклера («Феррари»).