«Мерседес»: «Невозможно объяснить, почему Хэмилтон так уверенно опередил Ферстаппена в Катаре»

Главный гоночный инженер «Мерседес» Эндрю Шовлин прокомментировал большое преимущество Льюиса Хэмилтона над пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в квалификации «Гран-при Катара».

«Если говорить об отрыве в квалификации, то да, мы считали, что выступим хорошо, но из трех оставшихся трасс Катар нас беспокоил больше всего, приводит слова Шовлина The Race. — Но еще с утра субботы казалось, что у Льюиса все под контролем.

Сложно предсказывать, что отрыв составит одну или две десятые, и это уже достаточно приличная разница. Мы не думали, что отрыв будет настолько большим. Но все зависело от последней попытки. Льюис в ту минуту был в ударе. Можно проводить любые симуляции, но ни одна из них не объяснит, почему он так уверенно опередил Макса Ферстаппена. С фундаментальной точки зрения, дело в Льюисе — он глубоко копнул и совершил то, что требовалось".

Хэмилтон одержал победу на «Гран-при Катара», Ферстаппен стал вторым.

На данный момент пилот «Ред Булл» лидирует в личном зачете пилотом, набрав 351,5 очка. Гонщик «Мерседес» на втором месте — 343,5 очка.