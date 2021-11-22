Ральф Шумахер: «Мерседес» сейчас стабильно быстрее «Ред Булл», у Макса нет шансов на титул»

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал борьбу за титул в сезоне-2021 между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном.

«Мерседес» сейчас стабильно быстрее «Ред Булл». Макс выкладывается на все 100 процентов, он показывает, насколько он хороший гонщик. Но в нормальных обстоятельствах у него нет шансов на титул. Ферстаппену остается уповать на везение. Если бы ему везло по ходу сезона, то, вероятно, он уже выиграл бы титул», — приводит слова Шумахера RacingNews365.

Пилот «Ред Булл» Ферстаппен возглавляет личный зачет «Формулы-1». На счету Макса 351,5 очка. На второй позиции гонщик «Мерседеса» Хэмилтон, набравший 343,5. Замыкает тройку лучших еще один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (203).