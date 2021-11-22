Боттас рассказал о проблемах, с которыми столкнулся на «Гран-при Катара»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился мнением о результатах «Гран-при Катара».

Финн потерял много времени из-за прокола колеса, а затем был вынужден сойти с трассы.

«С оборотами все было нормально. Одной из проблем было прогреть до оптимальной температуры шины «медиум» на установочном круге. А также то, что я стартовал с грязной стороны трассы.

Не знаю, просто сцепление с трассой на старте оказалось очень низким. В результате старт получился непростым. Также тебе непросто что-то сделать, когда ты оказываешься в плотном паровозике, где все могут использовать DRS. Только позже, когда пелотон начал немного растягиваться, я начал постепенно отыгрывать позиции, демонстрируя хороший темп, а также нам удалось растянуть первый отрезок.

Но затем я внезапно получил прокол колеса — вообще без предупреждений, не было никаких вибраций, резкой потери сцепления с трассой или чего-то такого. Очень странно», — приводит слова Боттаса GP Fans.

Победителем «Гран-при Катара» стал напарник Боттаса — Льюис Хэмилтон.