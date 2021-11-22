Боттас рассказал о проблемах, с которыми столкнулся на «Гран-при Катара»
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился мнением о результатах «Гран-при Катара».
Финн потерял много времени из-за прокола колеса, а затем был вынужден сойти с трассы.
«С оборотами все было нормально. Одной из проблем было прогреть до оптимальной температуры шины «медиум» на установочном круге. А также то, что я стартовал с грязной стороны трассы.
Не знаю, просто сцепление с трассой на старте оказалось очень низким. В результате старт получился непростым. Также тебе непросто что-то сделать, когда ты оказываешься в плотном паровозике, где все могут использовать DRS. Только позже, когда пелотон начал немного растягиваться, я начал постепенно отыгрывать позиции, демонстрируя хороший темп, а также нам удалось растянуть первый отрезок.
Но затем я внезапно получил прокол колеса — вообще без предупреждений, не было никаких вибраций, резкой потери сцепления с трассой или чего-то такого. Очень странно», — приводит слова Боттаса GP Fans.
Победителем «Гран-при Катара» стал напарник Боттаса — Льюис Хэмилтон.
Дополнительная информация:
https://www.gpfans.com/en/f1-news/72537/mercedes-aware-it-was-pushing-tyres-to-limit-before-puncture-bottas/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю