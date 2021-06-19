Хэмилтон отметил, что «Ред Булл» превосходит «Мерседес» по гоночному темпу

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после квалификации «Гран-при Франции». Он занял второе место.

«Прежде всего мне хотелось бы поздороваться с фанатами, — цитирует Хэмилтона Autosport 19 июня. — Видел на трибунах британские флаги, здесь так много людей... То, сколько болельщиков собралось здесь, греет мою душу.

Это был тяжелый уик-энд, не физически, а с точки зрения попыток довести машину до идеального состояния. Мы внесли множество изменений со старта первой тренировки и всё время будто бежали за собственным хвостом.

Поздравляю Макса, он проделал невероятную работу. Думаю, благодаря новому двигателю, пусть и старой спецификации, он смог получить дополнительную скорость на прямых. Мы будем продолжать атаковать, бороться и выкладываться на сто процентов. Их гоночный темп на одну или две десятые быстрее, чем у нас.

Мы будем бороться за шанс выйти лидерами из первого поворота, а завтра могут быть сюрпризы с точки зрения стратегии, особенно, учитывая вероятность дождя».

Поул завоевал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» на 18-й позиции.