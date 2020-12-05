Мазепин завоевал суперлицензию для участия в «Формуле-1»

Российский пилот «Хайтек джи-пи» Никита Мазепин занял третье место в первой гонке заключительного этапа «Формулы-2» в Бахрейне.

Победу одержал японец Юки Цунода (Carlin), вторым стал китаец Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi).

Результат позволил Мазепину гарантировать себе суперлицензию для участия в «Формуле-1» в следующем сезоне. Россиянин в общем зачете уже никак не опуститься ниже седьмого места.

Напомним, 21-летний россиянин на днях подписал контракт с командой «Формулы-1» «Хаас».

Добавим, что суперлецензию также гарантировал себе и японский пилот Юки Цунода. Он может заменить россиянина Даниила Квята в «Альфа Таури».