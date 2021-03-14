Мазепин считает «Хаас» очень сильной и способной командой

«Сегодня у нас дела шли лучше, чем вчера, — цитирует россиянина Autosport. — Условия на трассе были другие, они гораздо сильнее походили на то, с чем мы обычно сталкиваемся в Бахрейне. Так что нам удалось поработать в нормальных условиях и собрать данные о трассе. Мы продолжаем выполнять нашу программу, а я все лучше узнаю всех механиков.

Я знаю, что «Хаас» — очень сильная и способная команда. Им тоже нужно узнать меня получше, увидеть, что я могу показывать хороший темп и давать полезную обратную связь. Мы все знакомимся друг с другом, и на данный момент ключ к тестам — постоянно быть на трассе».

Во второй день тестов Мазепин занял 14-е место. Его партнер по команде Мик Шумахер оказался на 12-м месте.

Лучшее время показал пилот «Мерседес» Валттери Боттас. Пьер Гасли из «Альфа Таури» — второй, третьим стал гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл.

Предсезонные тесты «Формулы-1» в Бахрейне проходят с 12 по 14 марта.