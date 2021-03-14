Мазепин снова опередил Мика Шумахера в заключительный день предсезонных тестов «Формулы-1»

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 14-й результат в третий заключительный третий день предсезонных тестов в Бахрейне. 22-летний россиянин преодолел 67 кругов, лучший результат — 1.31,531.

Партнер Мазепина по команде Мик Шумахер стал 15-м (78 кругов, 1.32,053).

Лучший результат показал Макс Ферстаппен из «Ред Булла» — 64 круга, 1.28,960. В тройку вошли Юки Цунода («Альфа Таури», 91 круг, 1.29,053) и Карлос Сайнс («Феррари», 79 кругов, 1.29,611).

Первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.