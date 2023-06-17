Мазепин рассказал о влиянии санкций на его переговоры с командами «Формулы-1»

Санкции мешают российскому гонщику Никите Мазепину вести переговоры о возможном контракте с командами чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

«Команд в «Формуле-1» на сегодняшний день десять. С одной у меня на сегодняшний день есть трудности с их неправомерными действиями. Но это не мешает вести возможные переговоры с остальными девятью. Главный вопрос упирается именно в санкции. Как вы знаете, мои коллеги-юристы проделали огромную работу — первый прецедент победы в Европейском суде за 22 года. Это звучит очень серьезно, это очень большое достижение. Конечно же, оно обнадеживает и радует, потому что доказывает, что у людей, которые замешаны в принятии решений, есть логика и они честно смотрят на свои вещи», — приводит слова Мазепина ТАСС.

В марте 2023 года суд Евросоюза разрешил Мазепину въезд на территорию стран ЕС для участия в гонках, но при условии выступления под нейтральным флагом.