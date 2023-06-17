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Сегодня, 16:13

FIA оштрафовала две команды за превышение скорости на пит-лейне после практики «Гран-при Канады»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Астон Мартин» и «Альфа Таури» оштрафованы за превышение скорости на пит-лейне в течение второй практики «Гран-при Канады».

Как сообщает FIA, пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл проехал по пит-лейну со скоростью 97,8 км/ч — это на 17,8 км/ч больше лимита. Команду оштрафовали на 1000 евро.

Второе нарушение совершил гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода. Японец превысил ограничение на 0,4 км/ч, проехав по пит-лейну со скоростью 80,4 км/ч. Штраф — 100 евро.

17 июня в 19.30 по московскому времени пройдет третья практика «Гран-при Канады». В 23.00 начнется квалификация.

Формула-1
Альфа Таури
Астон Мартин
Лэнс Стролл
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