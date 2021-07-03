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У Алонсо и Феттеля возник конфликт на трассе во время квалификации «Гран-при Австрии»

16:52
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель помешал гонщику «Альпин» Фернандо Алонсо, когда тот шел на быстрый круг во втором сегмент квалификации «Гран-при Австрии». В итоге, испанец не смог попасть в топ-10 и не попал в третий сегмент.

Алонсо был в бешенстве и не стеснялся в выражениях в адрес Феттеля. Судьи расследуют этот инцидент. На повторе видно, что Себастьян сразу после извинился, то есть ошибку признал.

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Иван Шитик все материалы автора

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