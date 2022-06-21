Мазепин оценил последние результаты Хэмилтона в «Формуле-1»

Российский гонщик Никита Мазепин уверен, что слабое выступление лидера «Мерседес» Льюиса Хэмилтона в этом сезоне связано с возможностями его машины.

«Меня не удивляют последние результаты Хэмилтона, — сказал «СЭ» Никита Мазепин. — Это ещё раз доказывает, что «Формула-1» — очень специфический вид спорта. Я провел весь прошлый сезон на 19-20 позициях и знаю, что это не мой результат. Но если тебе не совсем подходит машина либо она плохо доработана или не доработана вообще, то очень многое упирается в конкурентоспособность автомобиля. Хэмилтон не разучился за зиму ездить. Если он выигрывал гонки, а сейчас ему тяжело, это значит, что «Ф-1» — чемпионат конструкторов, а всё-таки не гонщиков».

Хэмилтон занимает шестое место в чемпионате, отставая от лидирующего Макса Ферстаппена на 98 очков.