Мазепин рассказал о самом тяжелом моменте после увольнения из «Хаас»

Экс-пилот «Хаас» Никита Мазепин в интервью «СЭ» отметил, что семья помогла ему справиться с давлением после громкого увольнения из американской команды.

«Тяжелым был первый день, — сказал «СЭ» Никита Мазепин. — Из-за стрессовой ситуации у меня выработалось определенное количество адреналина. Все-таки это было публично увольнение, которые все обсуждали, комментировали. Многие злорадствовали. В обычной жизни увольнение обычно сопровождается корректным разговором. Об этом никто не узнает. Тут же все было сделано на широкую ногу. Вряд ли в «Хаас» кто-то подумал, как чувствует себя их пилот. У меня забронированы билеты и отели на весь сезон. Было понимание, в какой части мира я буду находиться через 6 месяцев. После этого решения у меня стало так много свободного времени, что в какой-то момент стало страшно. Например, что делать завтра утром. Идти в зал или не идти. Есть торт на завтрак или взять нормальную еду. Если у меня раньше были четкие ориентиры, то они потерялись.

Я счастливый и везучий человек. У меня есть семья. Большой пример и наставник — мой отец. Считаю, что я еще не завершил со спортом. А вот папа полностью сосредоточился на учебе, когда ему было 23 года. Потом пришла идея с фондом, который может помочь спортсменам в сложной ситуации, стать полезным. Постепенно «поехала» работа и я глубоко в это погрузился. А вот совсем недавно почувствовал, что жизнь сильно изменилась, но не могу сказать, что я доволен всем этим изменения. Чувствую, что есть незаконченные цели, и это расстраивает".

Мазепин был боевым пилотом «Хаас» в 2021 году. Его контракт был расторгнут в одностороннем порядке в начале марта 2022 года.