Мазепин отреагировал на критику технического директора «Хаас»: «Я готовил ему бургеры своими руками»

Российский гонщик Никита Мазепин отметил, что его не удивили слова технического директора «Хаас» Аяо Комацу, что если бы в этом сезоне остался предыдущий состав пилотов, то команда набрала бы ноль очков.

«Меня эти слова не расстроили. Я считаю, что вообще плохо говорить о людях за спиной, меня воспитали по-другому. С Аяо я ел за одним столом, он приезжал ко мне домой, когда я в Англии делал барбекю для команды, готовил ему бургеры своими руками... Если он так это видит, то как взрослый человек и профессионал, имеет право на свое мнение. Я уверен, он разбирается в гонках, но я с этими словами не согласен. Что я думаю о том, что Гюнтер Штайнер сейчас сильно критикует Мика Шумахера? Если честно, я не видел его высказываний. Считаю, что своих всегда нужно защищать, всячески поддерживать. Но, опять же, меня воспитали так, что о людях, которые вдвое старше меня, судить по их поведению не принято. Поэтому я не буду этого делать», — сказал Мазепин в интервью «СЭ».

В прошлом сезоне лучшим результатом Никиты Мазепин стало 14 место на «Гран-при Баку».