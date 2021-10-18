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Гонщик Мазепин рассказал о первой встрече с Михаэлем Шумахером

Гонщик Мазепин рассказал о первой встрече с Михаэлем Шумахером
10:05
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Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин рассказал, как впервые встретился с Михаэлем Шумахером. На тот момент спортсмену было 11 лет.

«В 11 лет я еще не понимал, каков его вклад в мировой автоспорт, и для меня он был просто известным гонщиком. Не помню деталей нашей первой встречи, но хорошо запомнил, как впервые осознал популярность Шумахера.

Мы находились вместе с командой в тенте, и пришлось закрыть на некоторое время двери для фанатов. Итальянцы — люди эмоциональные, они стали стучать, чтобы получить селфи или автограф от старшего Шумахера. Было довольно жутко, потому что в России никогда с таким не встречался», — цитирует Мазепина РБК.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/615e1fc89a79470b9b91f40f

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Виктория Кравченко все материалы автора
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