Хэмилтон: «Не ожидал, что Ферстаппен подойдет ко мне после аварии. Я старше и, конечно, подошел бы»

Гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал столкновение с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на «Гран-при Италии».

«У меня нет каких-то особых чувств по данному поводу. Мы столкнулись, и, разумеется, физически я это почувствовал, — приводит слова Хэмилтона PlanetF1 со ссылкой на Channel 4. — Вы смотрели «Крутые виражи»? В конце они попадают в аварию, но говорят, что должны закончить гонку. Такой же настрой и у меня. Над головой был болид, и я думал, как вернуться в гонку. Не ожидал, что Ферстаппен подойдет ко мне после аварии. Я старше и, конечно, подошел бы».

В результате инцидента машина Ферстаппена оказалась над головой Хэмилтона. Пилот «Ред Булл» объяснял, что не проверил состояние Хэмилтона, так как тот пытался вернуться на трассу.