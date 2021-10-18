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Хэмилтон: «Не ожидал, что Ферстаппен подойдет ко мне после аварии. Я старше и, конечно, подошел бы»

Хэмилтон не ожидал, что Ферстаппен подойдет к нему после аварии на «Гран-при Италии»
10:06
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Гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал столкновение с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на «Гран-при Италии».

«У меня нет каких-то особых чувств по данному поводу. Мы столкнулись, и, разумеется, физически я это почувствовал, — приводит слова Хэмилтона PlanetF1 со ссылкой на Channel 4. — Вы смотрели «Крутые виражи»? В конце они попадают в аварию, но говорят, что должны закончить гонку. Такой же настрой и у меня. Над головой был болид, и я думал, как вернуться в гонку. Не ожидал, что Ферстаппен подойдет ко мне после аварии. Я старше и, конечно, подошел бы».

В результате инцидента машина Ферстаппена оказалась над головой Хэмилтона. Пилот «Ред Булл» объяснял, что не проверил состояние Хэмилтона, так как тот пытался вернуться на трассу.

Дополнительная информация:

https://www.planetf1.com/news/lewis-hamilton-max-verstappen-monza-aftermath/

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