Титов: «Высокие темпы вакцинации позволят организаторам спортивных событий заполнять свои объекты без ограничений»

Промоутер «ВТБ Гран-при России» Алексей Титов высказался о присутствии болельщиков на этапе «Формулы-1». Он считает, что высокие темпы вакцинации этому поспособствуют.

«Российский этап состоится в самый разгар бархатного сезона, это повод не только посмотреть гонку лучших пилотов мира, но и отлично провести время. Это будет исторический «Гран-при России» перед переездом в Санкт-Петербург, и для того чтобы атмосфера была по-настоящему незабываемой, уверен, нам всем бы хотелось увидеть полные трибуны «Сочи-Автодрома». Для этого важно, чтобы темпы вакцинации по стране были высокими. Это позволит организаторам спортивных событий заполнять свои объекты без ограничений. Давайте все вместе вершить историю!» — цитирует Титова ТАСС.

Российский этап «Формулы-1» сезона 2022 года пройдет в Сочи с 23 по 25 сентября.