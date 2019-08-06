Маттиа Бинотто: "Феррари" в Бельгии должна побороться за первую победу в сезоне"

Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто рассчитывает, что его команда сможет побороться за победу в "Гран-при Бельгии". До сих пор итальянская команда в нынешнем сезоне побед не знала.

– Мы должны быть более конкурентоспособными, – цитирует GPToday Бинотто. – Ничего просто так не достается. Все конкуренты усиливаются и бросают нам вызов. Мы должны как можно лучше подготовиться к Бельгии, чтобы одержать там первую победу в сезоне. Нам нужно понять, почему мы теряем потенциал и скорость так быстро. Мы сильно зависим от трассы. Нашей машине не хватает максимальной прижимной силы. Поэтому в гонке нам тяжелее, чем в квалификации. На отдельном круге сцепление шин справляется с нехваткой прижимной силы. Но на длинных отрезках деградация и перегрев шин делают удержание темпа сложнее.