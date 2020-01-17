Машина «Торо Россо» прошла серию краш-тестов перед новым сезоном. Специалисты дали положительное заключение по машине, сообщает Twitter команды.

Another step closer to F1 2020 ?



All crash tests... passed! ?? pic.twitter.com/SLmns0uaVb — Toro Rosso (@ToroRosso) January 17, 2020

Ранее пилот Даниил Квят побывал на базе команды в Фаэнце. Россиянин проходил подгонку сиденья для нового болида.

Презентация новой машины пройдет 14 февраля в Зальцбурге, где команда представит новое название («Альфа Таури»), новую раскраску, новых партнеров и спонсоров. 19 февраля начнутся зимние тесты.