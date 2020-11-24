Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей поддержал инициативу присвоить рыцарское звание гонщику «Мерседес», семикратному чемпиону «Формулы-1» Льюису Хэмилтону.

— Учитывая, чего Льюис достиг — конечно, он заслуживает рыцарское звание, — приводит BBC слова Маррея. — Он — один из самых успешных спортсменов в истории нашей страны. Кроме того, Хэмилтон поддерживает многие важные общественные движения, так что он тем более заслуживает титула.

Ранее The Sun сообщал, что Хэмилтон включен в список граждан, представленных к получению рыцарского звания по итогам 2020 года. Энди Маррей был удостоен звания рыцаря в 2017 году.