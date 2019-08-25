Маркес хочет посоревноваться с Хэмилтоном

Пятикратный чемпион мира в MotoGP Марк Маркес хочет посостязаться с пятикратным обладателем титула в «Формуле-1» Льюисом Хэмилтоном. По его мнению, можно организовать комбинированные соревнования между ними.

— Это было бы интересно. Столкнуться лицом к лицу сначала на болидах «Формулы-1», а потом на мотоциклах, — цитирует Daily Mail Маркеса. — Я знаю, что Хэмилтон хорошо ездит на мотоцикле. Мы с ним иногда переписываемся в соцсетях. Мы в прошлом году могли договориться о встрече, но не сложилось. Хочется организовать это. Мне довелось управлять болидом «Торо Россо». Это был хороший опыт. Я проехал 40 кругов. Конечно, опыта не хватало, хотя я трассу знал. Труднее всего было найти точки торможения и понять прижимную силу. Думаю, я мог бы к этому быстро привыкнуть.