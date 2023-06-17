Ферстаппен: «Ред Булл» не фантастическим образом проезжает кочки и поребрики в Монреале»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о трудностях команды в практиках «Гран-при Канады». Во второй сессии Ферстаппен стал шестым.

«Было не особо просто, по сути в первой практике мы не гонялись, но условия одинаковые для всех. По крайней мере удалось погоняться во второй тренировке. Нам нужно поработать. В данный момент машина не фантастическим образом проезжает кочки и поребрики. Все не слишком плохо, но нам точно следует заняться тонкой настройкой кое-каких вещей. Сессия вышла трудной, но иногда такие дни случаются», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

17 июня в 19.30 по московскому времени пройдет третья практика «Гран-при Канады». В 23.00 начнется квалификация.