Ферстаппен заявил, что ему не нужно соперничество с Хэмилтоном в «Формуле-1»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о соперничестве с гонщиком «Мерседес» Льюисом Хэмилтоном.

«Мне не нужно подобное соперничество. Да, конечно, мы с Хэмилтоном хотим победить друг друга. Но, если честно, когда мы встречаемся в обычной обстановке вне трассы, то ведем себя как совершенно нормальные, обычные люди», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

26-летний Ферстаппен — трехкратный чемпион мира (2021, 2022 и 2023). 39-летний Хэмилтон — семикратный чемпион мира и первый в истории гонщик «Формулы-1», одержавший 100 побед.