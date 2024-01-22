Сайнс и «Феррари» пока не смогли договориться о новом контракте

Пилот Карлос Сайнс пока не договорился с «Феррари» о новом контракте, сообщает Formu1a.uno.

По данным источника, руководство команды не хочет подписывать с Сайнсом долгосрочное соглашение, так как рассматривает вариант с поиском нового напарника для Шарля Леклера в 2025 году.

В сезоне-2023 «Феррари» заняла третье место в Кубке конструкторов (406 очков). Сайнс в личном зачете стал седьмым, набрав 200 очков.