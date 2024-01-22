Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 07:12

Сайнс и «Феррари» пока не смогли договориться о новом контракте

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот Карлос Сайнс пока не договорился с «Феррари» о новом контракте, сообщает Formu1a.uno.

По данным источника, руководство команды не хочет подписывать с Сайнсом долгосрочное соглашение, так как рассматривает вариант с поиском нового напарника для Шарля Леклера в 2025 году.

В сезоне-2023 «Феррари» заняла третье место в Кубке конструкторов (406 очков). Сайнс в личном зачете стал седьмым, набрав 200 очков.

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
0
Читайте также
Владислав Гавриков рассказал ряд интереснейших историй об НХЛ
Биография Марии Тимофеевой: детство и карьера российской теннисистки
Появились кадры штурма опорного пункта ВСУ при освобождении Веселого
Политолог Денисов указал на неизменность тактики ВСУ с 2014 года
Пентагон признал погибшими пропавших у берегов Сомали военных
Илон Маск отказался голосовать за Байдена на предстоящих выборах в США
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Льюис Хэмилтон назвал лучший и самый тяжелый моменты в 2023 году

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости