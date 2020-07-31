Макс Ферстаппен: «Вставать на колено не собираюсь, жестом проблему не решить»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен объяснил, почему не собирается вставать на одно колено в знак борьбы с расизмом и социальной несправедливостью.

— Каждый выражает свою позицию по-своему, но мы все сражаемся с расизмом, — приводит GPBlog слова Ферстаппена. — Не думаю, что мы сможем окончательно победить расизм, но мы по крайней мере пытаемся. Вставать на колено я не собираюсь, и я уже говорил, в чем причина. Дело не в преклонении колена, а в совместной работе. Одним жестом проблему не решить. В любом случае, мы едины, а это самое важное.