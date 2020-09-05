Макс Ферстаппен: «Все равно я останусь третьим в чемпионате»

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что он не выпадет из тройки сильнейших в чемпионате. В квалификации «Гран-при Италии» он занял пятое место.

«Полагаю, я при любых раскладах останусь третьим в чемпионате, — цитирует Ферстаппена Motorsport.com — Я уже удивлен тем, что иду вторым. Мы очень стабильны, и пару раз выступали лучше своих возможностей. И очевидно, что с победой нам немного помогли.

Сам я ни разу не чувствовал, что борюсь за победу в чемпионате. Когда отстаешь на 20-30 очков, кажется, что ты еще борешься. Но я отстал уже на 47, а завтра отставание еще вырастет. Я ни разу не говорил, что поборюсь за титул. Просто пытаюсь добиваться лучшего результата из возможного".

Поул завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Гонка состоится 6 сентября и начнется в 16.00 по московскому времени.