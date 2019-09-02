Макс Ферстаппен: «Райкконен не ожидал, что я окажусь рядом»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен считает, что плохой старт привел к его аварии на «Гран-при Бельгии». Голландец потерял ряд позиций на старте, а потом столкнулся с Кими Райкконеном и сошел с дистанции.

— Мы должны понять, почему старт был таким плохим, — цитирует Sky Sports Ферстаппена. — Может быть, я затормозил чуть позже, чем две машины передо мной. Думаю, Кими не ожидал, что я там окажусь. Поэтому он просто входил в поворот, и мы столкнулись. Часть подвески была сломана, поэтому я и вылетел. Это гонки. Такое может случаться. Постараюсь сделать все возможное в гонке в Италии.