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Макс Ферстаппен признался, что не ожидал второго места на «Гран-при России»

17:40
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Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свое выступление на «Гран-при России». Он занял второе место.

«Тяжелее всего было принять правильное решение на круге, когда мы поехали на промежуточной резине, -сказал Ферстаппен в интервью после гонки. — Вся гонка была достаточно тяжелой. Мне нужно было постоянно следить за резиной. Честно говоря, сегодня с утра я не рассчитывал быть вторым, учитывая штраф. Наша тактика сработала, я очень доволен».

Победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

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Евгений Петров все материалы автора

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