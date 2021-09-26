Макс Ферстаппен признался, что не ожидал второго места на «Гран-при России»
17:40
Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свое выступление на «Гран-при России». Он занял второе место.
«Тяжелее всего было принять правильное решение на круге, когда мы поехали на промежуточной резине, -сказал Ферстаппен в интервью после гонки. — Вся гонка была достаточно тяжелой. Мне нужно было постоянно следить за резиной. Честно говоря, сегодня с утра я не рассчитывал быть вторым, учитывая штраф. Наша тактика сработала, я очень доволен».
Победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
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