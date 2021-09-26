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Никита Мазепин: «Весело обгонять машины, которые ты никогда не смог бы опередить»

22:19
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Пилот команды «Хаас» Никита Мазепин подвел итоги «Гран-при России». Он занял 18-е место.

«Это была долгая гонка — произошло так много всего. У меня был очень хороший первый круг, а затем я изо всех сил старался сдерживать более быстрые машины с помощью заряда батареи, что у меня выходило неплохо, — цитирует россиянина Autosport. — После пит-стопа я выехал на жестких шинах и всё ещё пытался никого не пропускать, но меня обогнали, а затем я заблокировал колеса и их состояние ухудшилось.

Мы, как команда, сделали хороший своевременный переход на промежуточные шины. Я остановился одним из первых и выиграл довольно много времени. Было весело обгонять машины, которые в другой ситуации я бы никогда не смог опередить. Тем не менее мы знаем, где находимся, и теперь с нетерпением ждем следующей гонки".

Победил пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/72498-mazepin-veselo-obgonyat-mashiny-kotorye-nikogda-ne-smog-operedit

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Евгений Петров все материалы автора

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