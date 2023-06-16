Ферстаппен: «Единственный гонщик, чью победу я бы хотел увидеть в этом сезоне, это Алонсо»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о пилоте «Астно Мартин» Фернандо Алонсо.

«Он мне нравится. Фернандо настоящий гонщик, и я думаю, что он заслужил победу. Он никогда не сдается, а еще видно, как сильно он любит «Формулу-1». Фернандо настоящий гонщик, настоящий зверь. Так что если попросите меня назвать одного гонщика, чью победу я бы хотел увидеть в этом сезоне, я назову Фернандо», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Также Ферстаппен отметил, что понимает людей, которым нынешний сезон не слишком сильно нравится из-за отсутствия серьезной конкуренции в борьбе за первое место.

«Я понимаю, что людям может стать скучно, когда в гонках доминирует одна команда — и мы видели это в прошлом на примере и «Мерседес», и «Феррари», и «Ред Булл». И я надеюсь, что к группе лидеров сможет присоединиться больше команд, и если у нас возникнут небольшие проблемы или если мы не на сто процентов попадем в оптимальные настройки, другая команда будет рядом и победит», — сказал Макс.

Алонсо в этом году уже пять раз финишировал на подиуме. Он занимает третьем место в личном зачете, набрав 99 очков.