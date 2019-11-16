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Макс Ферстаппен: «Оставить Албона в «Ред Булле» — самое умное решение»

13:18
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал решение команды оставить его напарником Александра Албона. Он был переведен в «Ред Булл» из «Торо Россо» по ходу сезона перед «Гран-при Бельгии» вместо Пьера Гасли.

— Албон отличный парень. Последние 12 месяцев стали для него настоящими американскими горками, — цитирует Crash Ферстаппена. — Он очень спокоен и расслаблен. Это идет на пользу команде. При этом он быстр и делает свою работу, набирая очки. Думаю, это самое умное решение, которое можно было принять.

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