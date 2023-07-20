Ферстаппен: «Мне нравится лидировать, быть впереди всех, больше всего я наслаждаюсь этим»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил шансы команды выиграть все «Гран-при» в нынешнем сезоне.

«Оставаться непобежденными весь сезон будет очень трудно. Но я всегда верю в себя. Мне кажется, что это важно, что это вообще самое главное. И я верю в нашу машину, верю в команду, во всех ребят, которые в ней работают. Я живу настоящим и стараюсь добиться максимума того, чего могу. Мне нравится быть впереди. Нравится лидировать, быть впереди всех, больше всего я наслаждаюсь именно этим», — приводит слова Ферстаппена Speed Week.

Ферстаппен является двукратным чемпионом мира. В текущем сезоне он лидирует в личном зачете «Формулы-1», набрав 255 очков.