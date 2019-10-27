Макс Ферстаппен: «Невероятно, насколько хорош был болид «Ред Булла»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации «Гран-при Мексики». В прошлом сезоне он финишировал первым после старта со второй позиции.

— Конечно, лучше стартовать первым, нежели вторым, как в прошлом году, — цитирует Ферстаппена Motorsport. — На старте мы попробуем сделать все возможное. Но даже если что-то пойдет не так и я уступлю позицию, то все равно у нас отличная гоночная машина, с которой можно будет потом бороться за победу.

Невероятно, насколько хорош был болид. По последним гонкам мы знали, что «Феррари» очень быстры на прямых, так что вернуться сюда и взять поул просто замечательно — благодарю за это команду. Они трудятся, постоянно создают новые детали, и вот результат.

Конечно ты всегда надеешься, всегда стараешься, но именно сегодня все сошлось воедино.

Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Мексики», Квят девятый