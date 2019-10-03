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Макс Ферстаппен: «Хэмилтон выступает не с самыми сильными напарниками»

20:06
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен поделился мнением о действующем чемпионе Льюисе Хэмилтоне. Пилот «Мерседеса» уверенно возглавляет личный зачет.

— Многие годы Льюис выступает с не самыми сильными напарниками, — цитирует The Telegraph Ферстаппена. — С нужной машиной можно победить любого. Льюис — великолепный пилот, один из лучших в истории. Но у него еще и лучшая машина, в этой ситуации приходится бороться только с напарником.

Я в «Мерседесе»? Если это случится, то случится. Но я об этом не мечтаю.

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