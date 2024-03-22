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22 марта, 09:14

Леклер показал лучшее время во второй тренировке «Гран-при Австралии», Ферстаппен — второй

Сергей Разин
корреспондент
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В Мельбурне завершилась вторая тренировка «Гран-при Австралии».

Лучшее время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер — 1.17,227. Второй результат у Макса Ферстаппена из «Ред Булл», тройку лучших замкнул еще один гонщик «Феррари» Карлос Сайнс.

23 марта пройдет третья практика и квалификация.

Формула-1. Гран-при Австралии. Вторая тренировка

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.17,227

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,381

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,430

4. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,545

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,635

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,674

7. Оскар Пиастри («Макларен») +0,800

8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,813

9. Ландо Норрис («Макларен») +0,878

10. Юки Цунода («РБ») +0,911

11. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1,144

12. Даниэль Риккардо («РБ») +1,257

13. Логан Сарджент («Уильямс») +1,301

14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,308

15. Пьер Гасли («Альпин») +1,414

16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,425

17. Эстебан Окон («Альпин») +1,428

18. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,557

19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,998

20. Александер Албон («Уильямс») — не показал времени.

Формула-1
Карлос Сайнс
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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