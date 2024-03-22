Леклер показал лучшее время во второй тренировке «Гран-при Австралии», Ферстаппен — второй
В Мельбурне завершилась вторая тренировка «Гран-при Австралии».
Лучшее время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер — 1.17,227. Второй результат у Макса Ферстаппена из «Ред Булл», тройку лучших замкнул еще один гонщик «Феррари» Карлос Сайнс.
23 марта пройдет третья практика и квалификация.
Формула-1. Гран-при Австралии. Вторая тренировка
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.17,227
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,381
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,430
4. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,545
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,635
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,674
7. Оскар Пиастри («Макларен») +0,800
8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,813
9. Ландо Норрис («Макларен») +0,878
10. Юки Цунода («РБ») +0,911
11. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1,144
12. Даниэль Риккардо («РБ») +1,257
13. Логан Сарджент («Уильямс») +1,301
14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,308
15. Пьер Гасли («Альпин») +1,414
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,425
17. Эстебан Окон («Альпин») +1,428
18. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,557
19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,998
20. Александер Албон («Уильямс») — не показал времени.