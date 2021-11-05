Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил, что хочет избежать столкновений с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в оставшихся гонках сезона-2021.

«Мне не хотелось бы, чтобы так произошло. Я хочу выиграть титул благодаря своим умениям и упорному труду, а не выбивая конкурента с трассы. Боюсь ли я упустить чемпионство из-за аварии? Даже если я проиграю, хочу сделать это с достоинством, чтобы потом я мог сказать, что сделал все возможное, но этого оказалось недостаточно, и я попытаюсь выиграть вновь», — цитирует Speedweek Хэмилтона.

За 5 этапов до конца сезона-2021 Хэмилтон занимает второе место в личном зачете, уступая лидирующему Ферстаппену 12 очков.