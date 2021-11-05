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«Хочу выиграть титул благодаря своим умениям, а не выбивая соперника». Хэмилтон — о борьбе за чемпионство

Хэмилтон заявил, что хочет стать чемпионом «Формулы-1» в честной борьбе
10:26
Льюис Хэмилтон. Фото Instagram
Льюис Хэмилтон. Фото Instagram
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил, что хочет избежать столкновений с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в оставшихся гонках сезона-2021.

«Мне не хотелось бы, чтобы так произошло. Я хочу выиграть титул благодаря своим умениям и упорному труду, а не выбивая конкурента с трассы. Боюсь ли я упустить чемпионство из-за аварии? Даже если я проиграю, хочу сделать это с достоинством, чтобы потом я мог сказать, что сделал все возможное, но этого оказалось недостаточно, и я попытаюсь выиграть вновь», — цитирует Speedweek Хэмилтона.

За 5 этапов до конца сезона-2021 Хэмилтон занимает второе место в личном зачете, уступая лидирующему Ферстаппену 12 очков.

Дополнительная информация:

https://www.speedweek.com/formel1/news/184153/Lewis-Hamilton-So-will-ich-nicht-gewinnen.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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