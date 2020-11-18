Магнуссен: «Похоже, меня больше не будет в «Формуле-1»

Пилот «Хаас» Кевин Магнуссен заявил, что, вероятнее всего покинет «Формулу-1» по окончании сезона-2020.

— У меня есть возможность остаться в «Формуле-1», но для этого нужна серьезная поддержка спонсоров, которой у меня нет, — приводит PlanetF1 слова Магнуссена. — Похоже, что для меня на этом все. Я не достиг того, чего мечтал — больших побед и чемпионского титула, однако я ни о чем не сожалею.

Ранее в «Хаас» сообщили, что не станут продлевать контракты с обоими боевыми пилотами — Магнуссеном и Роменом Грожаном.