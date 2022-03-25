Магнуссен не смог завершить вторую тренировку из-за технических проблем с болидом

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен был вынужден досрочно завершить вторую практику на «Гран-при Саудовской Аравии».

Он сошел с трассы из-за технических проблем с болидом. По ходу второй сессии свободных заездов Магнуссен сообщал команде, что у него возникли проблемы с двигателем.

Во время первой сессии у Кевина также возникали проблемы с гидравликой, из-за чего он пропустил большую часть тренировки.

«Гран-при Саудовской Аравии» проходит с 25 по 27 марта.