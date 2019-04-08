Льюис Хэмилтон: "Возможно, я уйду в "Формулу Е"

Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон не исключает, что в будущем попробует свои силы в "Формуле Е".

- Пока все мои мысли о "Формуле-1". Но я выступаю в гонках с восьми лет, поэтому мне, как и любому другому пилоту, будет тяжело взять и повесить шлем на гвоздь после ухода из этого чемпионата, – цитирует Хэмилтона Autosport. – Фернандо Алонсо сейчас, например, пробует силы в IndyCar. Кими Райкконен и вовсе до сих продолжает карьеру в Ф-1. А Гэри Паффетт, который чуть старше меня, недавно перешел в "Формулу E", за которой, возможно, будущее. Кто знает, может, "Формула E" – именно та серия, в которой я смогу применить свои навыки. С возрастом все тяжелее находить мотивацию, поэтому важно заниматься любимым делом, а я всегда буду любить гоночные машины. Но сейчас я думаю только о продолжении карьеры в "Формуле-1", постараюсь оставаться здесь как можно дольше.

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