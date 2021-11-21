Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Льюис Хэмилтон: «Получаю удовольствие, когда все выжимаю из себя во время гонки»

19:17
Теги:

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу на «Гран-при Катара».

«В первую очередь, я хочу поблагодарить болельщиков, - сказал Хэмилтон в интервью после гонки. -  Это первое «Гран-при» в Катаре, люди впервые пришли посмотреть гонки здесь. Конечно, я получаю удовольствие, когда выжимаю из себя все на максимум. В целом это была довольно прямолинейная гонка, и команда проделала хорошую работу.

Мне нужно было провести хорошую гонку и набрать максимум очков. Не знаю, что было сзади меня, но видимо, были проблемы с резиной.  У нас таких проблем не было. У меня хорошие ощущения. Я в хорошей форме, у меня хороший болид -  все позитивно. Хочу поблагодарить тренера, который помогает мне восстанавливаться после гоночного уик-энда».

Вторым стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. На третьей позиции Фернандо Алонсо, представляющий «Альпин».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Овечкин в двух голах от рекорда на все времена. Александр преуспевает не только в погоне за Гретцки
Умер актер Михаил Зубов
0