Льюис Хэмилтон: «Получаю удовольствие, когда все выжимаю из себя во время гонки»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу на «Гран-при Катара».

«В первую очередь, я хочу поблагодарить болельщиков, - сказал Хэмилтон в интервью после гонки. - Это первое «Гран-при» в Катаре, люди впервые пришли посмотреть гонки здесь. Конечно, я получаю удовольствие, когда выжимаю из себя все на максимум. В целом это была довольно прямолинейная гонка, и команда проделала хорошую работу.

Мне нужно было провести хорошую гонку и набрать максимум очков. Не знаю, что было сзади меня, но видимо, были проблемы с резиной. У нас таких проблем не было. У меня хорошие ощущения. Я в хорошей форме, у меня хороший болид - все позитивно. Хочу поблагодарить тренера, который помогает мне восстанавливаться после гоночного уик-энда».

Вторым стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. На третьей позиции Фернандо Алонсо, представляющий «Альпин».