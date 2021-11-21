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Макс Ферстаппен: «Меня ждет отличная битва с Хэмилтоном до последнего»

19:30
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Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свое выступление на «Гран-при Катара». Он занял второе место.

«У нас был хороший старт, сказал Ферстаппен в интервью после гонки. — Я быстро вышел на второе место и забрал лучший круг. Была интересная гонка, она держала всех в напряжении.

Это интересный трек для пилотирования. Резина держалась хорошо. Соперничество с Хэмилтоном? Все нормально, я чувствую себя отлично. Это будет отличная битва до последнего».

Победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Ферстаппен опережает его в зачете пилотом на восемь очков.

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Евгений Петров все материалы автора
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