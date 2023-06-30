Хэмилтон: «Думаю, по гоночному темпу «Мерседес» где-то на третьем месте»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации «Гран-при Австрии».

Хэмилтон занял пятое место, а Джордж Расселл стал 11-м.

«Это конечно не первое место, но я согласен на такой результат и буду работать с ним уже в воскресенье. Думаю, что по гоночному темпу мы были где-то третьими. Думаю, «Ред Булл» и «Феррари» быстрее всех, у «Астон Мартин» тоже хороший темп, так что может мы вообще четвертые.

Я не совсем уверен в том, где именно мы находимся в расстановке сил — я просто старался сосредоточиться на том, чтобы сегодня оказаться максимально быстрым. Квалификация вышла очень трудной, трасса здесь не самая простая, которая в прошлом не слишком подходила нашему болиду. И сегодня это вновь подтвердилось», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

В субботу, 1 июля, в 13.00 по московскому времени пройдет спринт-квалификация, а в 17.30 — спринтерская гонка, которая будет давать возможность пилотам заработать дополнительные очки, но не будет определять порядок старта в воскресной гонке.