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Сегодня, 22:02

Ферстаппена не оштрафовали за блокировку Магнуссена. Стюарды посчитали помеху недостаточной

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен избежал штрафа за блокировку пилота «Хааса» Кевина Магнуссена в первом сегменте квалификации «Гран-при Австрии».

Стюарды, рассмотрев все представленные доказательства, пришли к выводу, что это был гоночный инцидент, поскольку Магнуссену не пришлось предпринимать значительных действий для уклонения от столкновения с болидом Ферстаппена. Также Магнуссен при совершении маневра почти не потерял в скорости.

Ферстаппен сохранил первую позицию на старте воскресной гонки «Гран-при Австрии».

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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