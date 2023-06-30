Ферстаппен вызван к стюардам «Гран-при Австрии» по подозрению в блокировке Магнуссена
Пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена вызвали к стюардам по итогам квалификации «Гран-при Австрии».
Причиной для разбирательства стало то, что Ферстаппен подозревается в блокировке пилота «Хааса» Кевина Магнуссена в первом сегменте.
Гонщика «Ред Булл» могут оштрафовать потерей трех позиций на стартовой решетке воскресной гонки.
Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Австрии». Второе место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, третья строчка у его сокомандника Карлоса Сайнса.
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