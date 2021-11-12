Льюис Хэмилтон: «Отличная квалификация, я очень доволен»

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу в квалификации «Гран-при Бразилии».

«Очень рад вернуться в Бразилию, — сказал Хэмилтон в интервью после квалификации. — Это очень эмоциональное место для меня. Было непросто ехать не полную мощность, но это была отличная квалификация, я очень доволен.

Да, я помню, что у нас будет штраф. Надеюсь, что завтра погода лучше, но она будет лучше для всех. Посмотрим, что будет дальше".

Вторым стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. На третьем месте напарник Хэмилтона Валттери Боттас.