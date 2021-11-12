Ферстаппен доволен вторым местом в квалификации «Гран-при Бразилии»

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после квалификации «Гран-при Бразилии». Он занял второе место

«Для меня это не неожиданность, не шок, — сказал Ферстаппен в интервью после квалификации. — Я доволен, что буду стартовать вторым. Это хорошая позиция для завтрашнего старта.

Мощность у «Мерседеса» здесь была побольше, нужно быть реалистами. У нас будут шансы и хорошие, учитывая штраф Хэмилтона. Мы ожидаем, что погода завтра будет лучше, теплее".

Победу в квалификации одержал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.