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Ферстаппен доволен вторым местом в квалификации «Гран-при Бразилии»

23:27
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Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после квалификации «Гран-при Бразилии». Он занял второе место

«Для меня это не неожиданность, не шок, — сказал Ферстаппен в интервью после квалификации. —  Я доволен, что буду стартовать вторым. Это хорошая позиция для завтрашнего старта.

Мощность у «Мерседеса» здесь была побольше, нужно быть реалистами. У нас будут шансы и хорошие, учитывая штраф Хэмилтона. Мы ожидаем, что погода завтра будет лучше, теплее".

Победу в квалификации одержал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

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Евгений Петров все материалы автора
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