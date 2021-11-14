Льюис Хэмилтон: «Мы понимали, что нужно продолжать бороться»

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу на «Гран-при Бразилии».

«Я рад, что болельщики меня поддерживают, - сказал Хэмилтон в интервью после гонки. - Спасибо, Бразилия. Валттери (Боттас – Прим. «СЭ») проделал отличную работу, чтобы мы отлично выступили. Я атаковал вчера, стартуя последним, я атаковал сегодня. Это мне напомнило гонку в Бахрейне в «Формуле-2» в 2004 году, когда я тоже стартовал десятым, а финишировал первым.

Все то, что произошло, что было против нас… Мы понимали, что нам нельзя останавливаться, что нужно продолжать бороться. Мы никогда не будем избегать борьбы. Очень рад оказаться здесь. Я давненько не побеждал».

Хэмилтон стартовал в гонке с десятой позиции, а вчерашнюю спринт-квалификацию он начинал последним. Вторым стал пилот «Ред Булла» Мак Ферстаппен. На третьем месте напарник Хэмилтона Валттери Боттас.