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Макс Ферстаппен: «Мы сделали все возможное, но темпа не хватило»

22:26
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Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после гонки на «Гран-при Бразилии». Он занял второе место.

«Хорошая гонка, — сказал Ферстаппен в интервью после гонки — Мы сделали все, что в наших силах. Нам не хватило темпа. Мы все равно лидируем в чемпионате. У нас еще три гонки впереди. Мы вернемся в борьбу».

Победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Третьим стал его напарник Валттери Боттас.

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Евгений Петров все материалы автора
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