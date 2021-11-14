Макс Ферстаппен: «Мы сделали все возможное, но темпа не хватило»

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после гонки на «Гран-при Бразилии». Он занял второе место.

«Хорошая гонка, — сказал Ферстаппен в интервью после гонки — Мы сделали все, что в наших силах. Нам не хватило темпа. Мы все равно лидируем в чемпионате. У нас еще три гонки впереди. Мы вернемся в борьбу».

Победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Третьим стал его напарник Валттери Боттас.