Победителем «Гран-при Бразилии» стал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Британец ранее был наказан штрафом в пять позиций за смену двигателя, а затем еще и был исключен из протокола квалификации за нарушение регламента. Несмотря на этот, он сумел выйти в лидеры. Стартуя с десятой позиции, он вышел на первое место, обойдя Макса Ферстаппена на 59-м круге. Хэмилтон одержал 101-ю победу в карьере.

Гонщик «Ред Булла» остался на втором месте. Третьим стал еще один представитель «Мерседеса» Валттери Боттас. На четвертой позиции напарник Ферстаппена Серхио Перес. Он заработал бонусное очко за самый быстрый круг.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин на 17-м месте. Из финишировавших он обогнал только своего партнера по команде Мика Шумахера.

Бразилия

Чемпионат мира

20-й этап

«Гран-при Бразилии»

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes)

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 10,496

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 13,576

4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 39,940

5. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 49,517

6. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 51,820

7. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1L

8. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1L

9. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1L

10. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1L

11. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1L

12. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1L

13. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1L

14. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1L

15. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1L

16. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1L

17. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 2L

18. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 2L

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 478.5. 2. Red Bull — 477.5. 3. Ferrari — 268.5. 4. McLaren — 255. 5. AlphaTauri — 106. 6. Alpine — 106. 7. Aston Martin — 68. 8. Williams — 23. 9. Alfa Romeo — 11. 10. Haas — 0